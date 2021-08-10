16:42
USD 84.78
EUR 99.65
RUB 1.15
Общество
Сюжет: COVID-19

Медик, работавшая в красной зоне, жалуется акыйкатчи на невыплату компенсации

Врач-психиатр, работавшая в красной зоне, пожаловалась омбудсмену на невыплату денежной компенсации. Об этом сообщили в пресс-службе института акыйкатчи.

Уточняется, что к омбудсмену обратилась врач-психиатр Иссык-Атинского ЦСМ. Она указала, что во время первой вспышки коронавируса активно работала на посту «Ак-Тилек», по возможности защищая себя от заражения. Она потеряла сознание и попала в реанимацию.

С 9 июля по 5 августа 2020 года лечилась с диагнозом «коронавирусная инфекция», тяжелое течение. Внебольничная двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность 2-3-й стадии.

Заявительница пожаловалась, что не получила соответствующую денежную компенсацию.

Аппарат омбудсмена по заявлению направил четыре письма в Министерство здравоохранения и социального развития, по одному — в правительство и президенту.

В ответ получено четыре письма от Минздрава. «Не все ответы были по существу и, мягко говоря, ничем иным, как отпиской, их назвать нельзя», — отметили в аппарате акыйкатчи.

Как подчеркнули в ведомстве, лишь в последнем ответе Министерства здравоохранения и социального развития сообщили, что врач-психиатр Иссык-Атинского ЦСМ включена в протокол на выплату компенсации в размере 75 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203597/
просмотров: 361
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 12 медработников
Дело «Кумтора». Омбудсмен обеспокоен состоянием здоровья Данияра Нарымбаева
Медиков жалко. Почему волонтеры готовят еду тем, кто работает в красных зонах
В МЧС сообщили, что кормят медиков в красных зонах. Волонтеры это опровергают
Арестованный Жениш Молдокматов продолжает голодовку. Его здоровье в норме
Омбудсмен призывает чиновников не принуждать к вакцинации от COVID-19
Бросила мама. Четыре ребенка в фостерной семье на Иссык-Куле не имеют документов
Помог омбудсмен. Братьев Эмманнуила и Эммиля Шиян освободили из-под стражи
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 38 медработников
Третья волна COVID-19. Репортаж из переполненной реанимации
Популярные новости
Изнасилование девочки в&nbsp;Кемине. Отец потерпевшей выгоняет дочь из&nbsp;дома Изнасилование девочки в Кемине. Отец потерпевшей выгоняет дочь из дома
Взносы в&nbsp;школы станут обязательными. Какая сумма может быть оптимальной? Опрос Взносы в школы станут обязательными. Какая сумма может быть оптимальной? Опрос
Делит народ. Ассоль Молдокматова требует наказать журналиста за&nbsp;трайбализм Делит народ. Ассоль Молдокматова требует наказать журналиста за трайбализм
Кыргызстанец Эльдос Жетигенов выиграл золото на&nbsp;математической олимпиаде Кыргызстанец Эльдос Жетигенов выиграл золото на математической олимпиаде
Бизнес
Цифровое образование для социальной и&nbsp;финансовой инклюзии и&nbsp;гендерного равенства Цифровое образование для социальной и финансовой инклюзии и гендерного равенства
Стань счастливым обладателем Toyota Camry от&nbsp;Beeline Стань счастливым обладателем Toyota Camry от Beeline
Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в&nbsp;Кыргызстане Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в Кыргызстане
Индия приняла председательство в&nbsp;Совете безопасности ООН Индия приняла председательство в Совете безопасности ООН
10 августа, вторник
16:33
Сын Наримана Тюлеева купил 14,22 процента акций «Дос-Кредобанка» Сын Наримана Тюлеева купил 14,22 процента акций «Дос-Кр...
16:27
Бразилия и Кыргызстан будут тесно работать в сфере здравоохранения и спорта
16:03
Медик, работавшая в красной зоне, жалуется акыйкатчи на невыплату компенсации
16:00
Дело «Кумтора». Омурбек Бабанов выехал из страны
15:55
Кадровые перестановки продолжаются. В Министерстве транспорта новый глава