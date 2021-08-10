Медик, работавшая в красной зоне, жалуется акыйкатчи на невыплату компенсации

Врач-психиатр, работавшая в красной зоне, пожаловалась омбудсмену на невыплату денежной компенсации. Об этом сообщили в пресс-службе института акыйкатчи.

Уточняется, что к омбудсмену обратилась врач-психиатр Иссык-Атинского ЦСМ. Она указала, что во время первой вспышки коронавируса активно работала на посту «Ак-Тилек», по возможности защищая себя от заражения. Она потеряла сознание и попала в реанимацию.

С 9 июля по 5 августа 2020 года лечилась с диагнозом «коронавирусная инфекция», тяжелое течение. Внебольничная двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность 2-3-й стадии.

Заявительница пожаловалась, что не получила соответствующую денежную компенсацию.

Аппарат омбудсмена по заявлению направил четыре письма в Министерство здравоохранения и социального развития, по одному — в правительство и президенту.

В ответ получено четыре письма от Минздрава. «Не все ответы были по существу и, мягко говоря, ничем иным, как отпиской, их назвать нельзя», — отметили в аппарате акыйкатчи.

Как подчеркнули в ведомстве, лишь в последнем ответе Министерства здравоохранения и социального развития сообщили, что врач-психиатр Иссык-Атинского ЦСМ включена в протокол на выплату компенсации в размере 75 тысяч сомов.