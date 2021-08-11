Кабмин освободил от уплаты НДС импорт зерна и производство муки

Постановлением кабинета министров установлена нулевая ставка налога на добавленную стоимость при импорте зерна и производстве муки. Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что такое решение принято для стабилизации рыночных цен на продовольственные товары. Освобождению от уплаты НДС подлежит импорт зерна, предназначенного для переработки в муку непосредственно самим импортером, в том числе Фондом государственных материальных резервов. Кроме того, нулевая ставка действует на облагаемые поставки муки, произведенной непосредственно самим импортером из отечественного или импортного зерна.

Льгота будет действовать год — до 1 августа 2022 года.