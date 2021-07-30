Куванычбек Конгантиев избран председателем Бишкекского горкенеша

Куванычбек Конгантиев избран спикером Бишкекского городского кенеша. Решение принято сегодня на первом заседании сессии нового состава депутатов.

Кандидатуру Куванычбека Конгантиева выдвинула сформированная коалиция большинства. Он представляет фракцию «Ата Журт Кыргызстан».

В тайном голосовании приняли участие все 45 депутатов горкенеша. За проголосовали 41, против — двое, воздержались двое.

На должность заместителя предложили депутата от фракции «Эмгек» Токтосуна Султанова. Голосование по его кандидатуре пройдет отдельно.

Напомним, сегодня проходит первая сессия нового состава Бишкекского горкенеша. Семипроцентный порог на повторных выборах, которые прошли 11 июля, преодолели шесть политических партий. Мандаты распределились следующим образом: «Эмгек» — 11, «Ата Журт Кыргызстан» — 9, «Ишеним» — 8, «Ынтымак» — 7, «Онугуу-Прогресс» — 5, «Социал-демократы» — 5.





