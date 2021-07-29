Задержание вице-мэра Бишкека. Его сферу временно курирует другой заместитель

Сферу градостроительства и архитектуры Бишкека временно курирует вице-мэр Русланбек Акылбеков. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал и. о. мэра Бактыбек Кудайбергенов. Такое решение принято в связи с тем, что вице-мэр по вопросам градостроительства, архитектуры и земельным вопросам Азамат Сагындык уулу водворен в СИЗО ГКНБ в рамках уголовного дела по факту вымогательства взятки сотрудницей мэрии.

Напомним, ранее ГКНБ задержал сотрудницу мэрии Бишкека за вымогательство взятки. Она получила деньги от владельца кафе в размере $9 тысяч за внесение изменений в проект реконструкции улицы Туголбай Ата (Линейной), предусматривающих сохранение коммерческого объекта, расположенного вдоль ремонтируемой за счет китайского гранта дороги.

Позже задержанные за взятку дали показания о причастности вице-мэра столицы к преступлению.

Отметим, что Русланбек Акылбеков был назначен в начале февраля на должность вице-мэра столицы по транспорту и муниципальной собственности.

