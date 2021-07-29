Для пополнения бюджета. Кабмин продает MegaCom и акции банка «Керемет»

Кабинет министров предлагает продать 100 процентов акций ЗАО «Альфа Телеком» (торговая марка MegaCom). Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра инвестиций Нурадил Баясов.

По его словам, в программу приватизации включена также продажа государственного пакета акций в Гарантийном фонде, банке «Керемет» и Евразийском сберегательном банке.

«Правительство хочет продать мелкие акции в этих компаниях в целях пополнения бюджета», — заметил Нурадил Баясов.

Отметим, ранее государство уже трижды пыталось продать сотовую компанию MegaCom, но безуспешно.

Кабинет министров подготовил масштабную программу приватизации госимущества. Хотят продать все, что не приносит дохода. Пока в программе приватизации 32 объекта.