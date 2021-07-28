Чай президента подействовал. Депутат возмущен: закон о выборах вновь переписали

Депутат Рыскелди Момбеков интересуется, почему избирательный порог на выборах депутатов Жогорку Кенеша с предложенных трех процентов повысили до пяти.

По его словам, 28 июля на заседании Жогорку Кенеша в законопроекте, который нардепы уже утвердили в первом чтении, указан трехпроцентный барьер.

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«Во втором чтении почему-то прибавилось два процента, теперь он стал 5 процентов. Расскажите, что случилось? Вы растаяли от того, что вас два раза чаем угостили?» — спросил Рыскелди Момбеков у коллег.

«Депутаты предложили, комитет поддержал», — ответил член комитета по конституционному законодательству Алтынбек Сулайманов.

Рыскелди Момбеков напомнил, что в октябре 12 партий вышли на площадь с требованием отменить итоги выборов. «Они тогда не преодолели порог 7 процентов. Около миллиона голосов сгорели. Кто может гарантировать, что после предстоящих выборов такого не будет, что они смогут преодолеть высокий пятипроцентный барьер? Вновь безденежные партии ограничиваете. Вы данный опыт приняли во внимание?» — спросил он.

Нардеп заметил, что комитет не решает за весь парламент. «Многие парламентарии выступят против. Если сейчас проект не пройдет, что будете делать? Опять на чай будут звать?» — задался вопросом он.

Отметим, президент Садыр Жапаров дважды встречался с депутатами парламента в госрезиденции. Первый раз он их пригласил 21 июля, вторая встреча состоялась накануне. Оба раза они беседовали о выборном законодательстве.