Депутаты встретились с Садыром Жапаровым. О чем говорили

Депутаты встретились с президентом Садыром Жапаровым. Подробности 24.kg рассказал нардеп Марлен Маматалиев.

По его словам, речь шла о новой редакции Закона «О выборах депутатов Жогорку Кенеша». Глава государства, как отметил Марлен Маматалиев, интересовался позицией народных избранников, что их не устраивает в предложенном варианте, по каким причинам.

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«На встрече присутствовали не более 60 моих коллег. Хотя, насколько мне известно, приглашали всех. Президент спрашивал, почему в прошлый раз, когда рассматривали этот документ, многие не пришли. Будет ли завтра необходимое для принятия закона число депутатов, тоже неизвестно. Многие не согласны с рассматриваемыми поправками и заявили об этом. Но тут несогласная сторона — ЦИК. Ее председатель Нуржан Шайлдабекова заявила, что это невозможно по техническим причинам, Центризбирком к этому не подготовлен. Естественно, с ней стали спорить. Многие мои коллеги обвинили ее в том, что она своей непримиримой позицией всех подставляет», — сказал Марлен Маматалиев.

В частности, не устраивает введение одномандатных округов. Говорилось о том, что эта часть не доработана и в ней много пробелов, и главное — закрытые партийные списки. Депутаты требуют преференциального голосования. Марлен Маматалиев

Он добавил, что сейчас сложно говорить, как завтра пройдет голосование, изменят ли нардепы свое мнение и придут ли, вообще, на заседание.

Законопроектом о выборах предполагается, что парламент будет формироваться по спискам политических партий (55 мандатов) и одномандатным округам (35 мандатов). По старой Конституции и действующему закону о выборах депутатов Жогорку Кенеша депутаты избираются только по спискам политических партий при количестве 120 мандатов. При этом партии должны будут внести 1 миллион сомов, кандидаты-одномандатники — 100 тысяч сомов залога.

Партийные списки будут закрытыми, и одна партия может взять 55 мандатов. Ограничений по местам, как было в предыдущей редакции Основного закона, для политорганизации нет.