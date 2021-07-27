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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Правила опять изменились. О чем беседовал президент с депутатами

Завершилась встреча президента Садыра Жапарова с депутатами Жогорку Кенеша. Нардеп Улугбек Ормонов рассказал 24.kg подробности.

По его словам, еще раз обсудили проект нового закона о выборах. Садыр Жапаров согласился, что должны быть открытые партийные списки. «Таким образом, остановились все-таки на преференциальном голосовании. Согласно новым поправкам, в избирательном бюллетене будут представлены наименования партий. Избиратель сможет поставить галочку не только напротив партии, но и отметить любую цифру, под которой в списке значится нужный ему кандидат. Организационные моменты ЦИК уже доработает отдельно», — сказал Улугбек Ормонов.

Списки на каждом УИК будут висеть отдельно. В бюллетене же будут указаны только цифры: от одного до 54 претендентов.

Улугбек Ормонов

Он добавил, что количество одномандатных округов за счет Таласской области будет составлять 36, а от партий на мандаты могут претендовать 54 человека.

Улугбек Ормонов подчеркнул: предложенный вариант устроил все стороны. Нардеп также заверил, что предстоящие выборы в парламент и нормы избирательного законодательства являлись единственной темой разговора с президентом. Речи о том, что нужно на повторное голосование вынести согласованный вариант проекта скандального закона Гульшат Асылбаевой «О защите от ложной и недостоверной информаци», сегодня не шло.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202328/
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