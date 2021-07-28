Новый закон о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша принят в первом чтении 22 июля. Накануне пленарного заседания с нардепами побеседовал глава государства. Садыр Жапаров призвал их «голосовать по совести». Пожелание было услышано, и 99 из 106 членов ЖК, присутствующих на заседании, поддержали спорный проект.

Ожидается, что 29 июля депутаты рассмотрят документ во втором и третьем чтениях, после чего его направят на подпись президенту. Как только Садыр Жапаров утвердит закон, будет объявлена дата парламентских выборов.

В предложенном варианте указано, что выборы кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша будут проходить каждые пять лет в последнее воскресенье октября (в прежней редакции было в первое. — Прим. 24.kg).

Голосование преткновения

Новый закон вводит смешанную систему выборов — мажоритарно-пропорциональную. Кроме того, сокращается и численность депутатского корпуса до 90 человек.

55 парламентариев избираются по партийным спискам, а 35 — по одномандатным округам.

Отдельные претенденты на мандаты могут идти как самовыдвиженцы или по партийному списку. Если кандидат баллотируется от своего округа, то он должен собрать всего 100 подписей. Выдвигает кандидатуру собрание избирателей. Кандидат считается выдвинутым, если за него проголосовало более половины участников собрания. Если же претендент идет от партии, то такое одобрение не требуется.

Читайте по теме Новое избирательное законодательство. Как не оказаться в байманапском ханстве

Что касается политобъединений, то, согласно внесенным поправкам, за 45 дней до дня голосования они должны представить свои списки в ЦИК. При этом число кандидатов в нем не должно превышать 70 человек.

Кстати, одна победившая партия может забрать теперь все 55 мест в парламенте. Прежде это было исключено. Этот пункт вызвал критику. Несогласные указывают на то, что при таком распределении возникнет монополия одной политорганизации.

С самовыдвиженцами тоже не проработан вопрос. В законе пропущена норма о том, что делать, если два кандидата в одном округе наберут одинаковое количество голосов.

Председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова ответа тоже не знает и предложила обратиться за разъяснением к разработчикам корректировки закона. Но на Старой площади вопрос проигнорировали.

Читайте по теме Парламентские выборы — 2021. Нас ждет ожесточенная борьба за мандаты

Депутаты шестого созыва Дастан Бекешев, Мыктыбек Абдылдаев, Жанар Акаев и Алтынбек Сулайманов, мечтающие попасть и в седьмой, смирились с введением в игру одномандатников. Но выступают против решения президентской администрации не вводить преференциальное голосование, которое подразумевает открытые списки. По их мнению, только такой формат исключит жонглирование кандидатами в угоду партийных лидеров и спонсоров и сохранит голоса избирателей.

«Сейчас списки партий закрыты. Обычный избиратель не может влиять на список и распределение мандатов. Процесс деления списка приведет к коррупции. Преференциальное голосование — этот опыт используется в странах Европы», — сказал Алтынбек Сулайманов.

Многие граждане не хотят приходить на выборы, потому как знают, что политсовет партии все равно решит за него, кто будет депутатом. Алтынбек Сулайманов

Противники этой нормы призывают не жить иллюзиями, что преференциальное голосование поспособствует честным выборам и повысит качественный состав ЖК.

На Старой площади считают, что введение мажоритарного подхода в формировании Жогорку Кенеша на одну треть оправдано. Поскольку политические организации дискредитировали себя: партийные лидеры превратили предвыборный марафон в бизнес, а сам парламент — в закрытое акционерное общество.

Политолог Бакытбек Жумагулов согласен с таким мнением. Говоря о преференциальной системе, он отметил, что это хорошо для партийных боссов, но плохо всей стране.

«Учитывая тот кризис, в котором оказались партии, внедрение преференциальной системы приведет к дальнейшей их деградации и окончательно добьет институт политических организаций. Потому что, по сути, будет работать та же система одномандатников, просто прикрытая вывеской «политическая партия», — пояснил эксперт.

По его словам, при преференциальной системе есть большой риск, что каждый кандидат внутри партии перед выборами начнет «бегать» не за политорганизацию, а в первую очередь за себя. Как следствие, внутрипартийная борьба, обиды и раскол. Соответственно, развития партий и партийной системы в целом ждать не придется.

Эксперт Денис Бердаков тоже считает, что у преференциальной системы есть минусы. По его словам, при такой системе в парламенте мы не увидим ни представителей национальных меньшинств, ни женщин, ни ЛОВЗ. Потому что квоты никто из кошельков и партийных лидеров соблюдать не станет.

Скорее всего, при таком голосовании парламент станет моноэтничным и однополым. Там будут мужчины, скорее всего, богатые, бывшие чиновники в возрасте от 45 и 60 лет. Денис Бердаков

Он отметил, что преференциальное голосование сыграет на руку только крупным региональным кланам.

«При такой системе кандидату нужно лишь два-три больших села с 10-25 тысячами избирателей, которых надо обхаживать, кормить, поить. Это обеспечивает им проход в парламент. Их не интересуют жизнь, проблемы, трудности страны в целом. У таких депутатов не будет избирательного запроса и желания во все это вникать», — полагает политолог.

Но сторонники открытых списков уверены: это все отговорки и домыслы. Квоты при преференциальном голосовании сохранятся. Кыргызстанцы проголосуют за того кандидата, за кого посчитают нужным, невзирая на его возраст и пол.

Обойдемся без ноу-хау

Чтобы преференциальное голосование себя оправдало, нужно параллельно вводить и электронное, то есть без бюллетеней.

Читайте по теме Парламентские выборы — 2021. Какие новшества предлагают кыргызстанцам

Как бы осуществлялся этот процесс на деле? На участке избиратель дает свой ID-паспорт оператору, тот пропускает через детектор для считывания биометрических данных, и взамен голосующий получает электронный чип. В кабине он вставляет его в компьютер, на экране появляются списки партий и их кандидаты в депутаты. Избиратель отмечает политическую организацию и тех, кого он хочет видеть в следующем созыве. После того как выбор сделан, избиратель получает талон, который опускает в урну.

Голоса считает электронная машина. Она же отслеживает, сколько проголосовало. Чип гражданин отдает оператору и получает свой паспорт. Заметим, что проголосовать дважды по одному и тому же документу не получится. Нельзя и проголосовать заранее. Система активизируется минута в минуту с открытием участков и закроется ровно в 20.00.

Не будет и испорченных бюллетеней, и снизится процент брака.

Но с таким вариантом согласны не все. К примеру, лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев считает, что может быть нарушена тайна голосования и нечистоплотные субъекты избирательного процесса не погнушаются манипулировать голосами.

Инициаторы парируют — никаких махинаций не будет. Однако идея отклика так и не получила.

Читайте по теме Чудаки законотворчества. О вредных депутатских инициативах

В свою очередь в ЦИК пояснили: без электронных машин преференциальное голосование невозможно. Во-первых, избиратель элементарно запутается в бюллетенях; во-вторых, имеющиеся АСУ не запрограммированы на такой подсчет и считать данные с бюллетеней с открытыми списками не смогут.

Поэтому проекты о преференциальном и электронном голосовании легли под сукно до лучших времен. У государства нет денег на введение таких ноу-хау. Да и избиратель усомнится в честности выборов через чип. Эксперты рекомендуют: прежде чем вводить открытые списки, нужно искоренить такую политтехнологию, как подкуп избирателей. Пока кыргызстанец за 2 тысячи сомов готов продать свой голос, все попытки автоматизировать систему избрания напоминают борьбу с ветряными мельницами.

P.S. Накануне президент Садыр Жапаров встретился с депутатами. По итогам принято решение ввести преференциальное голосование. При этом в бюллетень будут включены наименования партий и порядковые номера кандидатов в списке без фамилий и имен. Чтобы избиратель не запутался, на избирательных участках вывесят перечни членов партий, баллотирующихся в Жогорку Кенеш. Пришедшему на участок нужно будет поставить галочку в графе той политорганизации, за которую он голосует, и отметить номер претендента на мандат, которого хочет видеть в парламенте. Изменено также соотношение кандидатов от партий и одномандатников. Партиям отведено 54 места, тем, кто идет от своих округов, — 36 мест.