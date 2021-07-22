Законопроект о выборах президента и депутатов парламента принят в первом чтении

Парламент сегодня принял в первом чтении законопроект «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша».

За проголосовали — 99 нардепов, против − 7.

Отметим, во время обсуждения документа некоторые депутаты предложили доработать инициативы. По их словам, проект закона сырой, есть много недоработок.

Однако на заседании стало известно, что депутаты, которые вчера встретились с Садыром Жапаровым, обещали президенту проголосовать именно за представленный законопроект. Он их об этом убедительно попросил.