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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Законопроект о выборах президента и депутатов парламента принят в первом чтении

Парламент сегодня принял в первом чтении законопроект «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша».

За проголосовали — 99 нардепов, против − 7.

Отметим, во время обсуждения документа некоторые депутаты предложили доработать инициативы. По их словам, проект закона сырой, есть много недоработок.

Однако на заседании стало известно, что депутаты, которые вчера встретились с Садыром Жапаровым, обещали президенту проголосовать именно за представленный законопроект. Он их об этом убедительно попросил.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201825/
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