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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Преференциальное голосование. ЦИК считает законопроект прогрессивным

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша обсуждают законопроект о преференциальном голосовании.

Нардеп Бактыбек Турусбеков спросил, возможно ли технически реализовать преференциальное голосование, если в парламент будет баллотироваться 15-20 партий, и как, к примеру, 900 человек поместятся в одном бюллетене.

Автор законопроекта Алтынбек Сулайманов ответил, что поместить всех в один бюллетень не составит труда, программа все будет считывать.

«Например, вы будете баллотироваться от партии «Бир Бол», в списке политорганизации вы 18-й, соответственно, избиратель, если захочет, поставит галочку возле вашей партии и номера кандидата. Для удобства на участке можно поставить папки с именами претендентов. Вы сами можете себя рекламировать, указывая партию и свой номер», — сказал он.

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова заявила, что законопроект прогрессивный, но он требует широкой дискуссии.

«Сейчас технической программы нет, но ее введут, когда примут закон. Сейчас создана межведомственная группа, которая уже работает по законопроекту. Это прогрессивная система, ее можно рассмотреть, но необходимо все проанализировать», — заметила она.

Напомним, авторами поправок выступают 14 парламентариев, в том числе Алтынбек Сулайманов, Дастан Бекешев, Мыктыбек Абдылдаев, Жанар Акаев. Они предлагают открытые партийные списки.

Преференциальное голосование предполагает, что избиратель будет голосовать не только за партию, но и отдельно за каждого кандидата в депутаты. Набравшие большинство проходят в Жогорку Кенеш.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187625/
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