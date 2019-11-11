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Власть

Выборы-2020. Депутаты предлагают систему голосования без бюллетеней

Депутаты парламента Исхак Масалиев и Жанар Акаев предлагают внедрить систему голосования без бюллетеней.

По их словам, следует все автоматизировать и с помощью специальных электронных машин проводить выборы. Экспериментальный образец продемонстрировали сегодня на круглом столе.

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«На участке для голосования избиратель дает свой ID-паспорт оператору, тот пропускает через детектор для считывания биометрических данных, и взамен голосующий получает электронный чип. В кабине он вставляет его в компьютер, на экране появляются списки партий и их кандидаты в депутаты. Избиратель отмечает политическую организацию и тех, кого он хочет видеть в следующем созыве. После того, как выбор сделан, избиратель получает талон, который опускает в урну», — пояснили авторы поправок.

Отмечается, что голоса считает электронная машина. Она же отслеживает, сколько проголосовало. Чип гражданин отдает оператору и получает свой паспорт. Заметим, что проголосовать дважды по одному и тому же документу не получится. Нельзя и проголосовать заранее. Система активизируется минута в минуту с открытием участков и закроется ровно в 20.00.

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Не будет и испорченных бюллетеней, вследствие чего процент брака снизится.

Но лидер политической партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев опасается, что может быть нарушена тайна голосования. Его поддержал лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров. Он сказал, что в погоне за идеальной системой голосования нужно быть умеренным, и процитировал Редьярда Киплинга: «Умей мечтать, не став рабом мечтаний».

Отметим, что это уже не первое изменение, которое предлагают парламентарии к уже подписанному президентом проекту избирательного законодательства. Группа депутатов вынесла на общественное обсуждение изменения, касающиеся 9 процентов избирательного барьера и суммы залога для партий.
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