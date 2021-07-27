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Власть
Сюжеты: Ситуация с «Кумтором», Скандалы с чиновниками

Дело «Кумтора». Омурбека Бабанова госпитализировали в частную клинику

Экс-премьер-министра Омурбека Бабанова из СИЗО ГКНБ перевели в частную клинику. Информацию 24.kg подтвердили его юристы.

Уточняется, что у подследственного начались проблемы с сердцем. Он госпитализирован в медицинский центр «Авиценна». 

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи трех бывших депутатов — Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова. Они пошли на сотрудничество со следствием.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202181/
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