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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Итоги выборов. В Токмаке отменили регистрацию списка партии «Эл Биримдиги»

Территориальная избирательная комиссия Токмака отменила регистрацию партии «Эл Биримдиги». Информацию 24.kg  подтвердили в избирательной комиссии. 

По ее данным, к ним поступили материалы ГУВД Чуйской области, доказывающие, что одна из агитаторов политорганизации в период повторной избирательной кампании занималась подкупом.  В отношении нее возбуждено уголовное дело и ей вручено уведомление о подозрении. 

Отметим, «Эл Биримдиги» получила 11 июля 12,13 процента голосов

Ранее партии «Эмгек» и «Асыл Мурас Жаштар» уже требовали провести повторный подсчет голосов на всех 20 УИК Токмака. ТИК требование удовлетворила, а ЦИК ее решение отменила как необоснованное.

Напомним, 11 июля в Бишкеке, Оше и Токмаке прошли повторные выборы депутатов местных кенешей. По предварительным данным, в Бишкеке в городской кенеш прошли шесть партий, Оше — четыре, Токмаке — пять.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201797/
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