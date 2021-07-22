Итоги выборов. В Токмаке отменили регистрацию списка партии «Эл Биримдиги»

Территориальная избирательная комиссия Токмака отменила регистрацию партии «Эл Биримдиги». Информацию 24.kg подтвердили в избирательной комиссии.

По ее данным, к ним поступили материалы ГУВД Чуйской области, доказывающие, что одна из агитаторов политорганизации в период повторной избирательной кампании занималась подкупом. В отношении нее возбуждено уголовное дело и ей вручено уведомление о подозрении.

Отметим, «Эл Биримдиги» получила 11 июля 12,13 процента голосов.

Ранее партии «Эмгек» и «Асыл Мурас Жаштар» уже требовали провести повторный подсчет голосов на всех 20 УИК Токмака. ТИК требование удовлетворила, а ЦИК ее решение отменила как необоснованное.

Напомним, 11 июля в Бишкеке, Оше и Токмаке прошли повторные выборы депутатов местных кенешей. По предварительным данным, в Бишкеке в городской кенеш прошли шесть партий, Оше — четыре, Токмаке — пять.