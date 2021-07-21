Итоги повторных выборов. В Токмаке агитатора одной из партий обвинили в подкупе

Агитатору партии «Эл биримдиги» в Токмаке К.Осконалиевой предъявлено обвинение в подкупе избирателей во время повторных выборов в местный кенеш. Информацию 24.kg подтвердили в Чуйском ГУВД.

Уточняется, что с заявлением 17 июля в милицию обратились представители партий «Эмгек» и «Асыл Мурас Жаштар». В заявлении также указано, что агитаторы получали деньги от партии, которые не были учтены в избирательном фонде партии.

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Сотрудники Чуйского ГУВД зарегистрировали факт в ЕРПП по статье «Подкуп избирателей» УК КР. Проведено следствие в течение четырех дней. Сегодня Осконалиева получила уведомление о подозрении. Материалы переданы в ТИК Токмака для принятия мер.

Отметим, ранее «Эмгек» и «Асыл Мурас Жаштар» уже требовали провести повторный подсчет голосов на всех 20 УИК Токмака. ТИК требование удовлетворила, а ЦИК ее решение отменила как необоснованное.

Напомним, 11 июля в Бишкеке, Оше и Токмаке прошли повторные выборы депутатов местных кенешей. По предварительным данным, в Бишкеке в городской кенеш прошли шесть партий, Оше — четыре, Токмаке — пять.