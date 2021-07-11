Итоги выборов. По данным на 20.30 в Токмаке лидирует «Бирге-Вместе»

В Бишкеке, Оше и Токмаке завершились повторные выборы депутатов местных кенешей.

Предварительные данные начали поступать с АСУ. Согласно им, в Токмаке с результатом 28,27 процента лидирует партия «Бирге-Вместе». На втором месте «Эмгек» — 24,82 процента, третьем «Асыл Мурас-Жаштар» — 16,66 процента, четвертом «Патриот Ынтымагы» — 13,69 процента, замыкает пятерку лидеров партия «Эл биримдиги» с результатом 12,13 процента.

Партия «Ата Журт Кыргызстан» в Токмакский горкенеш не попала. Она набрала всего 1,65 процента.

Всего в повторной избирательной кампании принимали участие шесть партий.