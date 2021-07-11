Итоги выборов. По данным на 21.30 в Бишкекский горкенеш проходят шесть партий

В Бишкеке, Оше и Токмаке завершились повторные выборы депутатов местных кенешей.

По предварительным данным, которые поступают в режиме реального времени с АСУ, в Бишкеке лидирует партия «Эмгек» с результатом 18,23 процента. На втором месте «Ата Журт Кыргызстан» — 14,11 процента, у «Ишеним» — 12,47 процента, «Ынтымак» набрал 10,81 процента, у «Социал-демократов Кыргызстана» 8,13 процента, у «Онугуу-Прогресс» — 8,11 процента.

«Реформа» получила 5,37 процента, «Биздин Кыргызстан» — 6,29 процента, «Сила в единстве» 5,02 процента. Остальные партии не набрали и 5 процентов голосов.

Против всех проголосовали 2,91 процента избирателей.

Отметим, для того, чтобы пройти в БГК, необходимо преодолеть семипроцентный барьер. Это удалось, по предварительным данным, шести партиям.