Новое избирательное законодательство. Как не оказаться в байманапском ханстве

В Кыргызстане презентовали проект нового избирательного законодательства.

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Документ, подготовленный межведомственной группой с участием экспертов из администрации президента, поступил в Жогорку Кенеш еще в конце июня. Но парламентские слушания проведут после первого чтения в профильном комитете, которое уже состоялось.

Между тем эксперты и некоторые политики заявляют, что проект документа очень противоречивый. А введение смешанной системы превратит Кыргызстан в ханство с полевыми командирами.

Обещанного три года ждут

То, что избирательная система будет изменена, депутатский корпус сократится до 90 человек и от монопольного участия партий в гонке откажутся, стало понятно, как только к власти после октябрьских беспорядков 2020 года пришел Садыр Жапаров.

Во время президентской кампании он заявлял, что введение мажоритарного подхода в формировании Жогорку Кенеша на одну треть оправдано. Поскольку политические организации дискредитировали себя: партийные лидеры превратили предвыборный марафон в бизнес, а сам парламент — в закрытое акционерное общество.

В новом законе о выборах прописано, что 55 депутатов Жогорку Кенеша избираются по партийным спискам, 35 — по одномандатным округам.

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова согласна, что в адрес партий очень много нареканий. Связь депутата с избирателем утрачена. При этом она добавила, что одномандатник может баллотироваться и от партии. В этом случае ему не нужно собирать 1 тысячу подписей по своему округу. Залог в сумме 100 тысяч сомов придется сдать все равно.

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Взнос для партий составляет 1 миллион сомов. При этом им, чтобы попасть в ЖК, нужно преодолеть трехпроцентный барьер. Одномандатнику же достаточно набрать большинство голосов в своем округе от числа пришедших на участки зарегистрированных избирателей. Рассчитывать на возвращение денег могут самовыдвиженцы, в итоге получившие депутатский мандат. Партии нужно не только оказаться в парламенте, но и набрать свыше 5 процентов голосов.

Установлена в проекте закона и планка расходов на предвыборную кампанию для одномандатников — 10 миллионов сомов.

Но аналитиков беспокоит не финансовая сторона вопроса. В конце концов, до осеннего забега на длинную дистанцию эта тема не стоит остро. Волнует, что размоются квоты — гендерная, национальная, молодежная и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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Разработчики отмечают — для партийных списков эти требования так и остаются. Но критики считают, что этого недостаточно и требуют закрепить квотирование и за одномандатниками. По примеру аыйльных кенешей, где 30 процентов зарезервировано за женщинами. Как показали местные выборы 11 апреля в селе Орок, а ранее в октябре 2019 года в селе Саруу, за представительниц прекрасного пола голосуют охотно и они готовы активно участвовать в политической жизни. Но вот мужчины-кандидаты высказывают свое недовольство, не желая делить мандаты с односельчанками. Чем не повод, чтобы от идеи квотирования по округам отказаться вовсе.

Политолог Шерадил Бактыгулов считает, что само понятие квоты в Кыргызстане извращено. Партии в погоне за соблюдением норм законодательства запихивают в списки кого угодно, лишь бы подходил по возрасту, полу и национальности.

Квота превратилась в предмет политических манипуляций. Мы стали выбирать не лучших женщин, к примеру, или лучшую молодежь, а тех, кого навязал партийный вождь. Шерадил Бактыгулов

Наверное, поэтому законопроект нардепа Алтынбека Сулайманова о преференциальном голосовании, когда избиратель отмечает в партийном списке понравившегося кандидата, положили под сукно. Хотя в ЦИК документ посчитали прогрессивным, но признали, что технически реализовать предложение сложно и решили повременить с внедрением.

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Алтынбек Сулайманов считает, что, отправив в корзину его инициативу, разработчики поправок обманули сами себя.

«Если кыргызстанцы будут голосовать за конкретных людей, то выкинуть их из списка и заменить на друзей, спонсоров, земляков уже не получится. Мы увидим реальную картину политических предпочтений наших сограждан», — сказал Алтынбек Сулайманов.

С ним спорит эксперт Айнура Усупбекова. «Может, введение такого принципа голосования и сведет на нет вождизм в партиях, но есть риск, что размоется квотирование и не будет представленности по регионам», — считает она.

Активистка Рита Карасартова парировала — отказавшись от открытых списков, да еще с допуском в игру одномандатников, Кыргызстан рискует превратиться в байманапское ханство.

Шанс получить место за столом

Опасения Риты Карасартовой разделяют и некоторые депутаты. В частности, Айнуру Алтыбаева полагает, что пункты, касающиеся избрания по одномандатным округам, сырые и нуждаются в доработке. Ее беспокоит, что в случае досрочного прекращения депутатских полномочий человеком, пришедшим по мажоритарной системе, в округе будут объявлены новые выборы.

Дополнительная кампания не потребуется, только если до завершения срока созыва остается меньше года.

Айнуру Алтыбаева считает, что так страна никогда не выберется из нестабильности и политических междоусобиц.

Она просит внести изменение, что вакантный мандат можно будет передать тому, кто баллотировался по этому же округу, но отстал от более удачливого конкурента на один-два голоса.

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Ее коллега Гульшат Асылбаева поддержала идею. Но отметила, что не стоит совмещать одномандатников и партийных депутатов, и предложила возродить двухпалатный ЖК. При этом в законодательное собрание войдут те, кто пришел по пропорциональной системе, в собрание народных представителей — кто избирался по округам.

Эту инициативу, вероятнее всего, даже обсуждать не будут. Решение принято, прописано в Конституции и не подлежит пересмотру — Жогорку Кенеш состоит из 90 депутатов и формируется по смешанному принципу.

В свою очередь эксперты призывают критиков нового проекта не воспринимать в штыки мажоритарно-пропорциональную систему.

Пройти в парламент по одномандатному округу смогут политики, имеющие определенный авторитет на малой родине. Им легче и дешевле баллотироваться самим по себе, чем тратить деньги за место в топе списка и зависеть потом от прихоти партийного главы.

Депутаты-одномандатники будут очень востребованы и в седьмом созыве. Их можно будет привлекать в различные коалиции, депутатские группы, чтобы при продвижении резонансных законопроектов получить поддержку.

Этих же нардепов, естественно, не оставит без внимания и президентская администрация. Опасаясь вылететь из законотворческой обоймы, избранные по мажоритарному принципу будут демонстрировать лояльность официальному курсу Старой площади. Это логично: тех, кто придет не по партийному списку, легче отозвать. Повод найдется любой.

P.S. Профильный комитет одобрил в первом чтении концепцию избирательного законодательства. Депутаты, клявшиеся, что не допустят, чтобы такой важный для страны документ принимался в обход действующих норм, наскоком в один день в трех чтениях, уже собирают подписи, чтобы протащить его без положенного по регламенту десятидневного между чтениями перерыва.