У Гульшат Асылбаевой новая инициатива: предлагает двухпалатный парламент

Депутат Жогорку Кенеша Гульшат Асылбаева предлагает возродить двухпалатный парламент. Об этом она заявила сегодня на круглом столе, где обсуждается проект нового избирательного законодательства.

По ее словам, введение смешанной системы нивелирует гендерную квоту, в ЖК не смогут прийти молодые люди, а также люди с ограниченными возможностями здоровья.

Гульшат Асылбаева отметила, что раз возвращается смешанная система избрания, надо возродить двухпалатный парламент. На законодательном собрании пусть заседают нардепы, прошедшие по партийным спискам, на собрании народных представителей — одномандатники.

Она отметила, что нужно вынести на обсуждение и проект ее коллеги Алтынбека Сулайманова о преференциальном голосовании.

Участники круглого стола в большинстве своем выступают против смешанной системы, при которой в ЖК будут баллотироваться не только партии, но и кандидаты-одномандатники.

Однако глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова подчеркнула: это требование времени. Партии дискредитировали себя, и это подтвердили парламентские выборы-2020, итоги которых были аннулированы.