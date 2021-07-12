Депутаты обещают провести слушания по новому избирательному законодательству

Депутаты парламента обещают провести слушания по новому избирательному законодательству. Об этом сегодня на круглом столе, где обсуждают предложенные поправки, сообщила нардеп Айнуру Алтыбаева.

По ее словам, редакция нового закона о выборах, подготовленная межведомственной группой, уже поступила в аппарат Жогорку Кенеша. Слушания будут проведены после того, как проект рассмотрит в первом чтении профильный комитет.

Отметим, документ предполагает введение смешанной системы, при которой 55 депутатов будут избраны по партийным спискам, 35 — по одномандатным округам.