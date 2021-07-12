Как будем выбирать ЖК: новое избирательное законодательство обсуждают в Бишкеке

В Кыргызстане проходит презентация поправок в избирательное законодательство. Документ уже поступил в Жогорку Кенеш и на днях будет вынесен на обсуждение профильного комитета.

Отмечается, что, согласно Конституции, число депутатов сокращается до 90 человек и избираться они будут по смешанной системе — 55 по партийным спискам и 35 по одномандатным округам.

Установлено, что те, кто баллотируется по одномандатному округу, могут быть выдвинуты как от партии, так и путем самовыдвижения. При этом ему надо внести 100 тысяч сомов в качестве залога, партиям — миллион сомов. Уточняется, что в период кампании кандидат-самовыдвиженец не может потратить больше 10 миллионов сомов.

Кандидат-одномандатник проходит в ЖК, если набрал большинство голосов по своему округу, партия попадает, если преодолеет порог в три процента. Залоговые деньги партия получает назад, если наберет свыше пяти процентов голосов.