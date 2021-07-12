11:07
USD 84.72
EUR 100.24
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Как будем выбирать ЖК: новое избирательное законодательство обсуждают в Бишкеке

В Кыргызстане проходит презентация поправок в избирательное законодательство. Документ уже поступил в Жогорку Кенеш и на днях будет вынесен на обсуждение профильного комитета.

Отмечается, что, согласно Конституции, число депутатов сокращается до 90 человек и избираться они будут по смешанной системе — 55 по партийным спискам и 35 по одномандатным округам.

Установлено, что те, кто баллотируется по одномандатному округу, могут быть выдвинуты как от партии, так и путем самовыдвижения. При этом ему надо внести 100 тысяч сомов в качестве залога, партиям — миллион сомов. Уточняется, что в период кампании кандидат-самовыдвиженец не может потратить больше 10 миллионов сомов.

Кандидат-одномандатник проходит в ЖК, если набрал большинство голосов по своему округу, партия попадает, если преодолеет порог в три процента. Залоговые деньги партия получает назад, если наберет свыше пяти процентов голосов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200756/
просмотров: 339
Версия для печати
Материалы по теме
СДК требует аннулировать результаты повторных выборов для трех партий
Повторные выборы. Сайт ЦИКа подвергся 130 кибератакам из 10 стран
Итоги выборов. «Реформа» не признает результаты голосования
Итоги выборов. По данным на 21.30 в Бишкекский горкенеш проходят шесть партий
Итоги выборов. По данным на 20.30 в Токмаке лидирует «Бирге-Вместе»
Итоги выборов на 20.30. В Бишкеке лидирует партия «Эмгек»
Повторные выборы в Бишкеке, Оше и Токмаке завершились
Повторные выборы. В Ошскую ТИК поступило 13 сообщений о нарушениях
Повторные выборы. В городе Ош проголосовали 36,41 процента избирателей
Повторные выборы. Зарегистрировано семь фактов по уголовным статьям
Популярные новости
Заявление экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева Заявление экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева
Мы&nbsp;на&nbsp;краю гибели. Депутат призывает назначить нормального главу Минздрава Мы на краю гибели. Депутат призывает назначить нормального главу Минздрава
Акин Токталиев подал в&nbsp;суд на&nbsp;президента. Требует 100 миллионов сомов Акин Токталиев подал в суд на президента. Требует 100 миллионов сомов
Камчыбек Ташиев считает, что Орхан Инанды нарушил законодательство Кыргызстана Камчыбек Ташиев считает, что Орхан Инанды нарушил законодательство Кыргызстана
Бизнес
Акция &laquo;Керемет Банка&raquo;: &laquo;Больше процентов + Больше возможностей&raquo;! И&nbsp;море подарков Акция «Керемет Банка»: «Больше процентов + Больше возможностей»! И море подарков
Хватит&nbsp;ли у&nbsp;президента Кыргызстана политической воли вернуть Кумтор Хватит ли у президента Кыргызстана политической воли вернуть Кумтор
Индия продолжит присутствие в&nbsp;зоне Персидского залива для помощи торговым судам Индия продолжит присутствие в зоне Персидского залива для помощи торговым судам
Трансляция Италия&nbsp;&mdash; Англия: кто покажет финал Евро-2020 Трансляция Италия — Англия: кто покажет финал Евро-2020
12 июля, понедельник
11:03
Третья волна COVID-19. Минздрав не рекомендует вводить в Кыргызстане карантин Третья волна COVID-19. Минздрав не рекомендует вводить...
11:02
COVID-19 в мире. Заразились более 186,7 миллиона, умерли более 4 миллионов
10:59
Акция «Керемет Банка»: «Больше процентов + Больше возможностей»! И море подарков
10:56
Третья волна COVID-19. Садыр Жапаров поручил ускорить темпы вакцинации населения
10:41
В милицию поступило 67 сообщений о нарушениях на повторных выборах в горкенеши