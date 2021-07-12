17:14
USD 84.72
EUR 100.24
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Будут ли отменены итоги повторных выборов? Комментарий ЦИК

Член ЦИК Кайрат Маматов заявил 24.kg, что на повторных выборах депутатов местных кенешей нарушений было значительно меньше, чем в апреле.

Однако он не исключает, что требование некоторых партий об аннулировании результатов по тем политорганизациям, представителей которых уличили в подкупе, может быть удовлетворено Бишкекской ТИК.

«Но каждый эпизод нужно рассмотреть отдельно и только руководствуясь законом. К тому же нужно смотреть, что даст расследование по тем нарушениям, которые были выявлены. Будет ли установлена вина кандидатов, агитаторов, имеет ли подкуп системный характер. Все эти аспекты необходимо учитывать для принятия окончательного решения», — пояснил Кайрат Маматов.

Он добавил, что у партий, не согласных с результатами голосования, есть три дня на подачу жалоб в ТИКи.

Накануне в Бишкеке, Оше и Токмаке прошли повторные выборы депутатов местных кенешей. По предварительным данным, в Бишкеке в городской кенеш прошли шесть партий, Оше — четыре, Токмаке — пять.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200836/
просмотров: 1091
Версия для печати
Материалы по теме
Повторные выборы. Почему избиратели не ходят голосовать?
Депутаты обещают провести слушания по новому избирательному законодательству
У Гульшат Асылбаевой новая инициатива: предлагает двухпалатный парламент
Новое избирательное законодательство превратит страну в байманапское ханство
Мажоритарная система не предусматривает замену выбывшего депутата парламента
Как будем выбирать ЖК: новое избирательное законодательство обсуждают в Бишкеке
СДК требует аннулировать результаты повторных выборов для трех партий
Повторные выборы. Сайт ЦИКа подвергся 130 кибератакам из 10 стран
Итоги выборов. «Реформа» не признает результаты голосования
Итоги выборов. По данным на 21.30 в Бишкекский горкенеш проходят шесть партий
Популярные новости
Заявление экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева Заявление экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева
Мы&nbsp;на&nbsp;краю гибели. Депутат призывает назначить нормального главу Минздрава Мы на краю гибели. Депутат призывает назначить нормального главу Минздрава
Акин Токталиев подал в&nbsp;суд на&nbsp;президента. Требует 100 миллионов сомов Акин Токталиев подал в суд на президента. Требует 100 миллионов сомов
Камчыбек Ташиев считает, что Орхан Инанды нарушил законодательство Кыргызстана Камчыбек Ташиев считает, что Орхан Инанды нарушил законодательство Кыргызстана
Бизнес
Обналичивайте средства с&nbsp;кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; в&nbsp;сети O!Store без комиссии Обналичивайте средства с кошелька «О!Деньги» в сети O!Store без комиссии
Недвижимость в&nbsp;Алании. Чем так привлекательно южное побережье Турции? Недвижимость в Алании. Чем так привлекательно южное побережье Турции?
Акция &laquo;Керемет Банка&raquo;: &laquo;Больше процентов + Больше возможностей&raquo;! И&nbsp;море подарков Акция «Керемет Банка»: «Больше процентов + Больше возможностей»! И море подарков
Хватит&nbsp;ли у&nbsp;президента Кыргызстана политической воли вернуть Кумтор Хватит ли у президента Кыргызстана политической воли вернуть Кумтор
12 июля, понедельник
17:12
Всемирный банк выделит КР $20 миллионов на борьбу с COVID-19. Половина — кредит Всемирный банк выделит КР $20 миллионов на борьбу с COV...
16:56
Эдуард Кубатов удостоен Золотого Ордена за восхождение на Эверест
16:51
В Таджикистане на этой неделе начнется суд над задержанными гражданами КР
16:34
COVID-19. В кабмине рассмотрели вопросы развития туристической отрасли
16:22
Будут ли отменены итоги повторных выборов? Комментарий ЦИК