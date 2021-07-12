Будут ли отменены итоги повторных выборов? Комментарий ЦИК

Член ЦИК Кайрат Маматов заявил 24.kg, что на повторных выборах депутатов местных кенешей нарушений было значительно меньше, чем в апреле.

Однако он не исключает, что требование некоторых партий об аннулировании результатов по тем политорганизациям, представителей которых уличили в подкупе, может быть удовлетворено Бишкекской ТИК.

«Но каждый эпизод нужно рассмотреть отдельно и только руководствуясь законом. К тому же нужно смотреть, что даст расследование по тем нарушениям, которые были выявлены. Будет ли установлена вина кандидатов, агитаторов, имеет ли подкуп системный характер. Все эти аспекты необходимо учитывать для принятия окончательного решения», — пояснил Кайрат Маматов.

Он добавил, что у партий, не согласных с результатами голосования, есть три дня на подачу жалоб в ТИКи.

Накануне в Бишкеке, Оше и Токмаке прошли повторные выборы депутатов местных кенешей. По предварительным данным, в Бишкеке в городской кенеш прошли шесть партий, Оше — четыре, Токмаке — пять.