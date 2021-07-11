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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. ЦИК рассмотрит заявление партии «Реформа» о нарушениях

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов рассмотрит заявления о нарушениях. Об этом на брифинге заявила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова, комментируя заявление партии «Реформа» о том, что политорганизация не признает итоги повторных выборов депутатов местных кенешей.

По ее словам, партии, не согласные с предварительными итогами голосования, могут подать жалобу в течение трех календарных дней.

Сегодня в Бишкеке, Оше и Токмаке прошли повторные выборы депутатов местных кенешей. По предварительным данным, в Бишкеке прошли в БГК шесть партий, в Оше — четыре, в Токмаке — пять.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200728/
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