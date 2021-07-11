Итоги выборов. «Реформа» не признает результаты голосования

Лидер политической партии «Реформа» Клара Сооронкулова заявила 24.kg, что она сама и политорганизация, которую возглавляет, не признают итоги повторных выборов депутатов местных кенешей.

По ее словам, как можно серьезно относиться к такому процессу, когда опять был массовый подкуп, админресурс, нарушение тайны голосования. «На одном из участков в 9.00 уже проголосовали 400 человек. Как такое возможно? Институт выборов полностью дискредитирован в Кыргызстане. Люди не хотят ходить и выбирать», — сказала Клара Сооронкулова.

Одни считают, что от этого ничего не изменится, и завтра очередной переворот произойдет, других нужно мотивировать, а тех, кто участвует исключительно из идейных соображений, критически мало. Клара Сооронкулова

В своем заявлении партия также напомнила, что повсеместный подкуп голосов и применение админресурса в поддержку определенных партий стали причиной аннулирования итогов апрельских выборов. Эти же нарушения зафиксированы и на выборах 11 июля 2021 года.

«Реформа» призывает ЦИК и компетентные органы КР провести тщательное и объективное расследование всех фактов нарушений и принять предусмотренные законодательством КР решительные меры в отношении партий-нарушителей, вплоть до их снятия с выборов. Призываем Центризбирком не утверждать итоги выборов до окончания всех разбирательств по нарушениям», — говорится в заявлении.

Сегодня в Бишкеке, Оше и Токмаке прошли повторные выборы депутатов местных кенешей. По предварительным данным, в Бишкеке прошли в БГК шесть партий, в Оше — четыре, в Токмаке — пять.