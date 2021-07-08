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Власть

Камчыбек Ташиев считает, что Орхан Инанды нарушил законодательство Кыргызстана

Президент международного образовательного учреждения «Сапат» Орхан Инанды отвечает за преступления, совершенные на территории другой страны. Об этом на пресс-конференции заявил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, Орхану Инанды ранее советовали уехать из Кыргызстана.

«Готовы были обновить его паспорт, чтобы он уехал и жил спокойно в другом месте. Сейчас он отвечает за поступки, совершенные в другой стране. По нашей информации у Орхана Инанды гражданство Турции, у него есть паспорт Турции, срок действия которого до 2024 года. Он постоянно пользовался этим паспортом в поездках, особенно в западные страны. У него было двойное гражданство: он использовал и наш паспорт, и паспорт гражданина Турции. Этим он уже нарушил законодательство. Если бы он был здесь, мы могли бы привлечь его к уголовной ответственности», — сказал Камчыбек Ташиев.

По его словам, с членами FETO в Кыргызстане связаны и депутаты Жогорку Кенеша.

«После исчезновения Инанды мы увидели, какие у них силы, финансовые средства, людские ресурсы. Некоторые должностные лица начали переживать, даже несколько депутатов Жогорку Кенеша. В нашей стране не должно быть каких-то политических организаций чужих стран», — сказал он.

Ранее государственный телеканал TRT Haber сообщил, что глава сети школ «Сапат» Орхан Инанды управлял деньгами террористической организации FETO в Центральной Азии, был в тесных отношениях с его лидерами и выдал нелегальные паспорта ее членам.

По его данным, Орхан Инанды встречался с так называемым беглецом из вооруженных сил Турции Адилом Оксюзом, когда он находился в Анкаре. Спецслужбы Турции считают, что он с 2001 года по сегодняшний день работает в качестве ответственного за FETO в Кыргызстане. В 2017-м по распоряжению Фетхуллаха Гюлена Орхан Инанды стал генеральным директором региона, в который входят Кыргызстан и Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан. Телеканал отмечает, что тем самым он управлял грязными деньгами FETO в Средней Азии. По его данным, директор «Сапата» по инструкции Фетхуллаха Гюлена также предоставил 25 беглым членам организации убежище в Кыргызстане и незаконно раздобыл им кыргызские паспорта.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

6 июля президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Инанды в Кыргызстан.

МИД Кыргызстана вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200337/
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