Адвокат семьи Орхана Инанды просит объявить посла Турции персоной нон грата

Адвокат семьи Орхана Инанды Таалайгуль Токтакунова просит объявить посла Турции в Кыргызстане персоной нон грата. Об этом говорится в ее открытом обращении к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову.

По ее словам, из выступления главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по государственному телеканалу TRT стало известно, что Орхан Инанды, будучи гражданином Кыргызской Республики, был похищен, доставлен в Турцию Национальной службой разведки и представлен перед судом.

«В связи с проведенной турецкой стороной специальной операцией мы просим вас объявить Чрезвычайного и Полномочного Посла Турции Ахмета Садыка Догана персоной нон грата согласно статье 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях», — говорится в сообщении.

5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

6 июля президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Инанды в Кыргызстан.

МИД Кыргызстана вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину.