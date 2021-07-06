Как барашка можно передать? Похищение Орхана Инанды прокомментировал депутат

Депутат парламента Дастан Бекешев прокомментировал в своем Telegram-канале похищение турецкими спецслужбами гражданина Кыргызстана, директора сети школ «Сапат» Орхана Инанды.

По его словам, эта операция была согласована с ГКНБ и властями Кыргызстана. «То, что должно было произойти, произошло. Я говорил еще 9 июня на заседании, что рано или поздно Турция похвастается тем, что вывезла Инанды в Турцию. Думаю, что перед нашими властями поставят еще этот вопрос, причем на международной арене. Будет и уголовное дело, я не сомневаюсь, как и в том, что эта операция была согласована с ГКНБ, иначе она могла бы провалиться. А это стыд и позор для Анкары», — сказал Дастан Бекешев.

Мне очень жаль, что так произошло, что нашего гражданина можно, как барашка, передать другому государству. Что-то мы идем куда-то ни туда. Дастан Бекешев

Напомним, 30 июня в Кыргызстан прибыл министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Делегацию принимал президент Садыр Жапаров.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды ранее четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.