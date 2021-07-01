Президент вручил золотые сертификаты победителям ОРТ

Сегодня в государственной резиденции «Ала-Арча» состоялось вручение сертификатов выпускникам школ, набравшим высокие баллы на ОРТ.

Президент Садыр Жапаров поздравил выпускников с успешным окончанием школы и вручил им золотые сертификаты.

«Мы гордимся нашими лучшими выпускниками, получившими самые высокие баллы на Общереспубликанском тестировании. Уверен, что вы уже выбрали будущую профессию, поставили перед собой большие цели и определили приоритетные направления. В нашей встрече я вижу, в первую очередь, официальное признание высоких результатов вашей учебы. Каждый из вас к сегодняшней победе проделал огромный путь — через тернии к звездам. Вы с первого класса стремились к успеху, и благодаря этому стали сознательными, целеустремленными и разносторонними людьми. Ваши звезды — это прежде всего неустанный учебный труд, упорство узнать как можно больше, нестандартные подходы к решению предлагаемых заданий, желание приносить пользу Кыргызстану. Не случайно говорят, что для знающего мир светел, для незнающего — темен», — сказал президент.

По его словам, значительное количество участников Общереспубликанского тестирования будет учиться в ведущих зарубежных вузах, что демонстрирует значительный потенциал отечественной системы образования.

«Но каких бы высот вы не достигли в этой жизни, помните, что Кыргызстан — ваша родина и земля ваших предков. Одним из приоритетов государственной политики в области образования является организация открытого и непрерывного образования молодежи и будущих поколений в быстро меняющихся условиях. Государство выделяет значительную часть средств на сферу образования, уделяет внимание строительству учебных заведений, качеству и содержанию образования, повышению заработной платы учителей», — подчеркнул глава государства.

Он с удовлетворением отметил, что количество обладателей золотого сертификата увеличивается с каждым годом, в том числе и за счет выпускников из регионов.

«За 17 лет более 700 выпускников были награждены сертификатами по результатам общереспубликанского тестирования. Это элита подрастающего поколения республики, наша гордость и будущее! Ваши достижения — это результат многолетнего труда, вашего отношения к учебе и ваших навыков. На основании сертификатов вы можете перейти в любое государственное образовательное учреждение Кыргызстана для обучения по любой специальности вне конкурса. Несмотря на то что прошлогодняя пандемия коронавируса затронула всю систему образования, удалось добиться значительного прогресса. Вы показали, что ничто не может помешать вам учиться», — сказал Садыр Жапаров.