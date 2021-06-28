Ситуация на «Кумторе». Омурбека Текебаева допросили в ГКНБ

Лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева вызывали на допрос в ГКНБ по уголовному делу по ситуации на «Кумторе». Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.

Уточняется, что он проходит свидетелем и его допрашивали по документам, принятым парламентом в 2012-м и 2017 году.

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи двух бывших депутатов — Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова. Они пошли на сотрудничество со следствием.