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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Ситуация на «Кумторе». Омурбека Текебаева допросили в ГКНБ

Лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева вызывали на допрос в ГКНБ по уголовному делу по ситуации на «Кумторе». Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.

Уточняется, что он проходит свидетелем и его допрашивали по документам, принятым парламентом в 2012-м и 2017 году.

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи двух бывших депутатов — Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова. Они пошли на сотрудничество со следствием.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199128/
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