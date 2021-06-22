Дело «Кумтора». Депутатов не впустили на меру пресечения Омурбеку Бабанову

В Бишкекском городском суде рассматривается мера пресечения в отношении экс-премьер-министра Омурбека Бабанова.

Поддержать бывшего главу кабинета министров пришли депутаты парламента Кенжебек Бокоев, Мирлан Жеенчороев, Аккулу Бердиев и Калдарбек Баймуратов. Они зашли на территорию суда, но в зал заседаний их не пустили.

Нардепы возмутились, что судебные приставы их не пропускают. Они заявили, что по закону могут присутствовать на судебном заседании.

Омурбека Бабанова доставили на процесс.

Омурбек Бабанов арестован по решению Первомайского районного суда Бишкека 2 июня. Его обвиняют в коррупции по уголовному делу «Кумтора». Сам он отвергает обвинения и называет их «абсолютной чушью и абсурдом».

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В начале июня бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Сторонники считают, что аресты политически мотивированы. Двух бывших депутатов Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова освободили из-под стражи. Они согласились сотрудничать со следствием.