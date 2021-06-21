Гибель ребенка в детдоме. Президент держит расследование под личным контролем

Президент Садыр Жапаров держит под личным контролем ситуацию с расследованием смерти воспитанника Военно-Антоновского детского дома Игоря Якунина. Об этом сказала уполномоченная по правам ребенка Жыпариса Рысбекова во время встречи с братом погибшего Богданом Якуниным, сообщила пресс-служба главы государства.

Жыпариса Рысбекова заверила Богдана Якунина, что в настоящее время ведется комиссионное рассмотрение всех обстоятельств происшествия. После чего будет рассмотрена ответственность должностных лиц, из-за действий или бездействия которых произошел трагический случай.

Напомним, что накануне Богдан Якунин обратился к президенту с видеообращением, в котором попросил взять под контроль дело о смерти в детдоме своего младшего брата.

Игорь Якунин погиб 1 июня. О смерти воспитанника Военно-Антоновского детского дома сообщила глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова. По ее словам, по предварительной версии, мальчик умер после избиения старшим подростком. ЧП случилось еще 1 июня, однако этот факт скрыли. Омбудсмен потребовал отстранения директора учреждения от работы.

Напомним, 25 апреля в Беловодском психоневрологическом доме-интернате тоже произошла драка со смертельным исходом. Скончался 15-летний подросток.