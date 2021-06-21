Гибель ребенка в детдоме. Брат воспитанника просит о помощи президента КР

Брат погибшего воспитанника детдома в Военно-Антоновке Игоря Якунина Богдан просит президента Кыргызстана Садыра Жапарова взять это дело под личный контроль. Видеообращение появилось в интернете.
По его словам, тело умершего «плохо изучили», поэтому он просит провести эксгумацию и полностью его обследовать.
«Меня, родного брата, не признали потерпевшим. Поэтому я не могу узнать, какие назначены экспертизы. По этому вопросу я обращался в отдел по защите детей, но там мне отказали в помощи. Уважаемый Садыр Жапаров, я обращаюсь к вам как к президенту КР с просьбой о помощи. Мне больше не к кому обратиться, кроме вас», — сказал Богдан Якунин.
Он опасается, что причиной смерти брата могут назвать отравление.
Напомним, 25 апреля в Беловодском психоневрологическом доме-интернате тоже произошла драка со смертельным исходом. Скончался 15-летний подросток.