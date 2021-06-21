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Общество

Гибель ребенка в детдоме. Брат воспитанника просит о помощи президента КР

Брат погибшего воспитанника детдома в Военно-Антоновке Игоря Якунина Богдан просит президента Кыргызстана Садыра Жапарова взять это дело под личный контроль. Видеообращение появилось в интернете.

По его словам, тело умершего «плохо изучили», поэтому он просит провести эксгумацию и полностью его обследовать.

«Меня, родного брата, не признали потерпевшим. Поэтому я не могу узнать, какие назначены экспертизы. По этому вопросу я обращался в отдел по защите детей, но там мне отказали в помощи. Уважаемый Садыр Жапаров, я обращаюсь к вам как к президенту КР с просьбой о помощи. Мне больше не к кому обратиться, кроме вас», — сказал Богдан Якунин.

Он опасается, что причиной смерти брата могут назвать отравление.

Игорь Якунин погиб 1 июня. О смерти воспитанника Военно-Антоновского детского дома сообщила глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова. По ее словам, по предварительной версии, мальчик умер после избиения старшим подростком. ЧП случилось еще 1 июня, однако этот факт скрыли. Омбудсмен потребовал отстранения директора учреждения от работы.

Напомним, 25 апреля в Беловодском психоневрологическом доме-интернате тоже произошла драка со смертельным исходом. Скончался 15-летний подросток.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198272/
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