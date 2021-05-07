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Сюжет: Насилие над детьми

В селе Беловодском убили воспитанника психоневрологического интерната

В Беловодском психоневрологическом интернате после драки погиб подросток. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

По предварительным данным, двое подростков, которые находятся на лечении в доме-интернате, жестоко избили 15-летнего мальчика, после чего он скончался в больнице.

В Беловодской территориальной больнице подтвердили факт. По данным медиков, С.Н. умер от множественных кровоизлияний в головной мозг.

«25 апреля в 22.12 на станцию скорой помощи поступил вызов о пострадавшем мальчике. 15-летнего С.Н. привезли в больницу в 23.00, его госпитализировали в реанимацию. Медики выставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, кровоизлияние, травматический шок. Мы сообщили в милицию, как только выяснилось, что мальчика избили. 26 апреля около 04.00 пациент скончался. Судмедэкспертиза показала, что у подростка были гематомы, он умер от множественных кровоизлияний в головной мозг», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193275/
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