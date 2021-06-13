Гибель мальчика в детдоме. Омбудсмен требует отстранения директора от работы

После появления информации о смерти воспитанника Военно-Антоновского детдома 12-летнего Игоря Якунина сотрудники представительства омбудсмена по Чуйской области провели соответствующую работу. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека.

По его данным, установлено, что факт смерти ученика шестого класса Военно-Антоновского детского дома Игоря Якунина зарегистрирован в ОВД Сокулукского района 1 июня в 23.08 в журнале регистрации информации, а 2 июня в 9.24 — в ЕРПП. Следователь — лейтенант Омурбек уулу Максат. В настоящее время ведутся следственные действия.

Опрос детей проводился в присутствии сотрудника прокуратуры района. По информации адвоката, в ходе следственных действий зафиксирован ряд нарушений. Адвокат, которого наняли усыновители погибшего мальчика из США, направил жалобу в прокуратуру района о бездействии районной милиции.

Сотрудники института омбудсмена подготовили соответствующие акты реагирования и письма в МВД о передаче рассмотрения дела в ГСУ МВД, а также в Министерство образования — о временном отстранении директора детского дома на период следственных мероприятий, учитывая его вмешательство в дачу показаний учащихся интерната, и о возможном укрывательстве фактов смерти ребенка.

Ранее погибший мальчик четырежды посещал своих усыновителей. Кроме того, имеются медицинские справки о том, что Игорь Якунин до случившейся с ним трагедии был здоров.

В феврале 2020 года проводился мониторинг детских учреждений, в том числе и Военно-Антоновского детского дома. По итогам даны рекомендации, которые не выполнены своевременно. По данным фактам также проводится работа по привлечению к ответственности виновных лиц.

Дело находится на особом контроле акыйкатчи.

О смерти воспитанника Военно-Антоновского детского дома ранее сообщила глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова. По ее словам, по предварительной версии, мальчик умер после избиения старшим подростком. ЧП случилось еще 1 июня, однако этот факт скрыли. О нем стало известно только накануне.