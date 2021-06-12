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Происшествия

В Военно-Антоновском детском доме погиб подросток

В Военно-Антоновском детском доме 1 июня погиб подросток. Об этом 24.kg сообщила глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.

По ее словам, по предварительной версии, мальчик умер после избиения старшим подростком.

«Факт общественности стал известен только сегодня. Директор учреждения к ответственности не привлечен», — сказала Назгуль Турдубекова.

Она напомнила, что аналогичный случай ранее произошел в Беловодском психоневрологическом интернате, где ребенок погиб в результате избиения. Директор также не привлечена к ответственности. «Такие случаи происходят потому, что эти дети — сироты, за них некому заступиться, они беззащитны», — отметила Назгуль Турдубекова.

У погибшего, по ее словам, остался старший брат. Он выпустился из Военно-Антоновского детдома. Мать ограничена в родительских правах.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/197465/
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