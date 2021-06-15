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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Дело о незаконной прописке в Токмаке передано в суд

Член ЦИК Гульнара Джурабаева сообщила, что дело сотрудника ГРС, незаконно прописавшего граждан в Токмаке, передано в суд.

По ее словам, это должно послужить уроком для всех остальных чиновников и кандидатов, практикующих «резиновые» квартиры. Отметим, именно из-за этого Центризбирком отменил результаты выборов депутатов в горкенеш Токмака. 11 июля там, а также в Бишкеке и Оше пройдет повторное голосование.

Гульнара Джурабаева добавила, что некоторые кандидаты прописывали жителей близлежащих сел в своих квартирах или у родственников. Неправомерно прописанные граждане, участвуя в выборах, нарушают права членов местного сообщества. В Токмаке на данный момент выяснили: некоторым владельцам обещали деньги за прописку в их доме.

Сообщается также, что некоторых сотрудников теплосети прописали, просто собрав их паспорта. Назначена почерковедческая экспертиза по тем случаям, когда некоторые граждане утверждают, что они не писали заявления на прописку, а сотрудники ГРС утверждают, что эти граждане приходили и лично заполняли бланки.

Известно, что один из кандидатов прописал у себя в квартире 250 человек, включая водителя мэра Токмака.

В Бишкекскую территориальную избирательную комиссию списки кандидатов на регистрацию подали 17 партий, в Оше — девять и в Токмаке — шесть.

20 июня ТИК объявят, какие политорганизации зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/197702/
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