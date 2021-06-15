Выборы-2021. Дело о незаконной прописке в Токмаке передано в суд

Член ЦИК Гульнара Джурабаева сообщила, что дело сотрудника ГРС, незаконно прописавшего граждан в Токмаке, передано в суд.

По ее словам, это должно послужить уроком для всех остальных чиновников и кандидатов, практикующих «резиновые» квартиры. Отметим, именно из-за этого Центризбирком отменил результаты выборов депутатов в горкенеш Токмака. 11 июля там, а также в Бишкеке и Оше пройдет повторное голосование.

Гульнара Джурабаева добавила, что некоторые кандидаты прописывали жителей близлежащих сел в своих квартирах или у родственников. Неправомерно прописанные граждане, участвуя в выборах, нарушают права членов местного сообщества. В Токмаке на данный момент выяснили: некоторым владельцам обещали деньги за прописку в их доме.

Сообщается также, что некоторых сотрудников теплосети прописали, просто собрав их паспорта. Назначена почерковедческая экспертиза по тем случаям, когда некоторые граждане утверждают, что они не писали заявления на прописку, а сотрудники ГРС утверждают, что эти граждане приходили и лично заполняли бланки.