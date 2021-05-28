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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы в трех городах назначены на 11 июля

Повторные выборы в трех городах — Бишкеке, Оше и Токмаке назначены на 11 июля. Указ подписал президент Садыр Жапаров.

Уточняется, что Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов поручено организовать проведение выборов в вышеназванные представительные органы местного самоуправления в соответствии с законодательством. Кабинету министров — выделить необходимые финансовые средства согласно смете расходов ЦИК.

В период подготовки и проведения выборов принять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, правопорядка и общественной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан. Мэриям Бишкека, Оша и Токмака оказать содействие в работе уполномоченного органа в сфере регистрации населения и соответствующих избирательных комиссий по формированию, уточнению и составлению списков избирателей и решению организационных и материально-технических вопросов при подготовке и проведении выборов.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. Отменены итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.

Уточняется, что сроки подачи уведомлений, регистрации партий и агитации сокращаются на треть.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195500/
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