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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». Алмазбека Баатырбекова водворили в СИЗО на два месяца

Экс-первого вице-премьер-министра Алмазбека Баатырбекова водворили в СИЗО ГКНБ. Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

Уточняется, что Алмазбек Баатырбеков будет содержаться в СИЗО ГКНБ два месяца.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. Начало июня ознаменовалось громкими арестами. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов и Талант Узакбаев водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда также арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197077/
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