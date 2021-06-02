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Власть

Совершенствование УК КР. Интересы государства ставят выше прав и свобод граждан

В Бишкеке проходит презентация проектов Уголовного, Уголовно-процессуального, Уголовно-исполнительного кодексов и Кодекса о правонарушениях.

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Юрист Сания Токтогазиева считает, что при проведении нынешней реформы кодексов прокуратура не исполняет свою прямую обязанность как гарант верховенства права.

«Мы должны понимать, что правовой основой реформ сейчас является распоряжение руководителя администрации президента от 14 апреля 2021 года. Там поставлены конкретные цели и задачи, что именно требуется от прокуратуры. Первое — провести анализ кодексов на предмет исключения правовых пробелов и коррупционных проявлений. По факту видим полное несоответствие целям реализации реформ. Нет никакой концепции и анализа. Зачем мы проводим реформу? Только потому, что прокуратура этого захотела? Правоохранительные органы снова хотят затащить нас в 90-е годы», — сказала она.

Мы возвращаемся к советской системе уголовного правосудия, где интересы государства стоят выше прав и свобод граждан.

Сания Токтогазиева

Старший прокурор управления экспертизы законов и организации работы Азизбек Шукурбеков отметил, что анализ реформы кодексов проводился не один день. «В течение двух лет с момента введения кодексов мониторили, собирали все предложения и учитывали проблемы, которые возникали в ходе правоприменения. Сотрудники прокуратуры активно участвовали именно в анализе правоприменительной практики», — подчеркнул он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196166/
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