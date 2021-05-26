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Власть

Садыр Жапаров не говорил Владимиру Путину об иссык-кульском корне

Пресс-секретарь президента Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев опроверг 24.kg заявление министра здравоохранения и социального развития Алымкадыра Бейшеналиева о том, что во время встречи в Сочи глава государства рассказал своему российскому коллеге Владимиру Путину о лечении коронавируса аконитом.

По словам Эрбола Султанбаева, в рамках официальных переговоров эта тема не обсуждалась.

Ранее президент Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Отменять такое «лечение» он не намерен. После этого стали известны несколько случаев отравления в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195265/
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