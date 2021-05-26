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Общество
Сюжет: COVID-19

Садыр Жапаров рассказал Владимиру Путину о лечении иссык-кульским корнем

Президент Садыр Жапаров во время поездки в Россию рассказал Владимиру Путину о лечении COVID-19 с помощью иссык-кульского корня. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, об этом ему стало известно от самого Садыра Жапарова.

«Эффект от аконита есть. Ученые приходят к мнению, что он увеличивает отхаркивание и поднимает иммунитет. Все лекарства в мире проходят клинические испытания. Мы хотим научно доказать, какой эффект аконит оказывает», — отметил Алымкадыр Бейшеналиев.

Ранее глава государства Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Отменять такое «лечение» он не намерен. После этого стали известны несколько случаев отравления в Бишкеке.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195224/
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