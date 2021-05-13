Пятый телефонный разговор Садыра Жапарова за один день: с кем и о чем

Сегодня у президента Кыргызстана день телефонных переговоров с лидерами ряда стран.

По данным пресс-службы, состоялся телефонный разговор Садыра Жапарова с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Обсуждены актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества и ход реализации ранее достигнутых договоренностей в рамках стратегического партнерства.

Стороны обменялись поздравлениями по случаю священного праздника Орозо айт, пожелав процветания и мира народам Кыргызстана и Турции.

Садыр Жапаров выразил благодарность Реджепу Тайипу Эрдогану за оказание моральной и гуманитарной поддержки и готовность оказать содействие в восстановлении Баткенской области, пострадавшей в ходе последних событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

Лидер Турции отметил, что с глубокой скорбью и болью воспринял известия о гибели граждан в ходе вооруженного конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана, и выразил соболезнования семьям и близким погибших.

Стороны наметили совместные планы на предстоящий период по наращиванию взаимодействия между двумя государствами.