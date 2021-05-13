Еще один телефонный разговор Садыра Жапарова. Он поговорил с главой Афганистана

Сегодня состоялся телефонный разговор президента Садыра Жапарова с главой Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани.
В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-афганского двустороннего сотрудничества и перспективы его развития. Затронуты вопросы проведения заседания кыргызско-афганской межправительственной комиссии. Собеседники также обменялись мнениями по актуальным направлениям международной и региональной повестки дня.
Садыр Жапаров и Мохаммад Ашраф Гани поздравили друг друга с праздником Орозо айт, пожелали всего наилучшего народам Кыргызстана и Афганистана.
Ранее глава КР переговорил по телефону с президентами Казахстана и Узбекистана.