Состоялся телефонный разговор Садыра Жапарова с Шавкатом Мирзиеевым

Садыр Жапаров сегодня провел еще один телефонный разговор — с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

По данным пресс-службы президента, стороны обменялись теплыми поздравлениями по случаю праздника Орозо айт, пожелав друг другу крепкого здоровья, успехов в государственной деятельности, а народам двух стран — благополучия и развития.

В числе прочих вопросов двустороннего и регионального сотрудничества обсуждены последние события на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области.

Садыр Жапаров выразил благодарность Шавкату Мирзиееву за личное внимание к данной ситуации и поддержку, оказанную народу Кыргызстана в это время.

Главы государств также обсудили вопросы юридического оформления оставшихся участков на кыргызско-узбекской государственной границе, перспективы сотрудничества в водноэнергетической и инвестиционной сферах.

Сегодня ранее Садыр Жапаров переговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.