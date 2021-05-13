Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев поговорили по телефону. Что обсуждали

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня провел телефонный разговор с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Главы государств поздравили друг друга с праздником Орозо айт, пожелав народам двух стран мира, процветания и благополучия.

Затем стороны обсудили ряд актуальных направлений кыргызско-казахского двустороннего и регионального сотрудничества, в том числе последние события, произошедшие на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области.

Садыр Жапаров выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за оказанное внимание к ситуации, слова соболезнования и поддержки, а также за гуманитарную помощь для жителей приграничных сел Баткенской области.

Стороны подтвердили обоюдную готовность к наращиванию совместного взаимодействия по всему спектру совместной повестки, представляющей взаимный интерес.