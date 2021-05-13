Высокий уровень отношений констатировали президенты Кыргызстана и Туркменистана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня провел четвертый телефонный разговор — с лидером Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Как сообщает пресс-служба главы государства, стороны обсудили актуальные направления кыргызско-туркменского двустороннего сотрудничества, вопросы совместной региональной повестки.

Садыр Жапаров и Гурбангулы Бердымухамедов поздравили друг друга, а также народы Кыргызстана и Туркменистана со светлым праздником Орозо айт.

Стороны с большим удовлетворением отметили высокий уровень установившихся братских отношений между двумя странами и выразили готовность к наращиванию совместного взаимодействия.