Высокий уровень отношений констатировали президенты Кыргызстана и Туркменистана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня провел четвертый телефонный разговор — с лидером Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
Как сообщает пресс-служба главы государства, стороны обсудили актуальные направления кыргызско-туркменского двустороннего сотрудничества, вопросы совместной региональной повестки.
Садыр Жапаров и Гурбангулы Бердымухамедов поздравили друг друга, а также народы Кыргызстана и Туркменистана со светлым праздником Орозо айт.
Стороны с большим удовлетворением отметили высокий уровень установившихся братских отношений между двумя странами и выразили готовность к наращиванию совместного взаимодействия.
Ранее глава КР переговорил по телефону с президентами Казахстана, Узбекистана и Афганистана.