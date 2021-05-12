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Власть

В Социальном фонде Кыргызстана сменился председатель

Уланбек Асанов освобожден от занимаемой должности председателя Социального фонда при Министерстве здравоохранения и социального развития. Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Улукбек Марипов.

Другим распоряжением он назначил на эту должность Жаныбека Орозалиева, сообщает пресс-служба кабмина. Ему 44 года, был членом совета директоров ОАО «Электрические станции», соучредитель общественного объединения «Демилге проект», которое занимается содействием в обучении студентов за рубежом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193868/
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