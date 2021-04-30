Улукбек Марипов из Казани сразу прилетел в город Ош

Премьер-министр Улукбек Марипов экстренно прилетел в Ош из Казани, где он участвовал в заседании Евразийского межправительственного совета. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе правительства.

Напомним, что на месте также находится первый вице-премьер-министр Артем Новиков.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.