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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Итоги выборов. К акции протеста присоединились еще несколько партий

В столице около здания ЦИК проходит митинг партий, не преодолевших семипроцентный барьер на выборах в Бишкекский городской кенеш.

В акции протеста участвуют около 50 человек, это представители партий «Социал-демократы Кыргызстана», «Реформа», «Тынчтык», «Улутман». Присоединились также Кыргызская социалистическая партия и «коммунисты».

Все митингующие требуют аннулировать итоги выборов.

По словам кандидата в депутаты Амантура Манапбаева, завтра все проигравшие партии намерены провести совместный митинг.

Сегодня в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских кенешей и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189687/
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