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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Президент предложил парламенту отстранить от должности главу Верховного суда

Садыр Жапаров внес в парламент представление о временном отстранении от должности председателя Верховного суда Гульбары Калиевой. Об этом сообщил полномочный представитель главы государства в Жогорку Кенеше Анарбек Калматов.

Вопрос включен в повестку дня. 

Дисциплинарная комиссия при Совете судей ранее дала согласие на привлечение Гульбары Калиевой к уголовной ответственности. Кроме того, на заседании было решено направить президенту предложение об отстранении главы ВС от занимаемой должности. 

Напомним, представление о привлечении к уголовной ответственности Калиевой в дисциплинарную комиссию при Совете судей вносила Генеральная прокуратура. Ранее председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в отношении Гульбары Калиевой возбуждено уголовное дело. Оно касается коррупции при разработке и внедрении АИС «Местный суд». В ГКНБ считают, что Гульбара Калиева под различными предлогами затягивает процесс рассмотрения вопроса о привлечении ее к ответственности в дисциплинарной комиссии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188277/
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